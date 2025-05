Finali provinciali Uisp: calcio e inclusione all'Orogel Manuzzi

È tutto pronto per le finali provinciali del torneo di calcio Uisp in programma domenica 1 giugno all’Orogel Manuzzi. Le gare prenderanno il via alle 14.30 con la finale della Coppa Disciplina, in un triangolare tra le tre squadre più rette e rispettose dei valori dello sport: Atletico Tigers Mordano, Diavoli Rossi e Promosport. Alle 16.45 sarà la volta della finale della Coppa Uisp, che metterà di fronte Galaxy Fornò e Lokomotiv. La giornata si concluderà alle 18.15 con la finale dei playoff tra Sant’Andrea Castelnuovo e Amatori Stuoie Lugo.

L’evento sarà l’occasione per sottolineare come lo sport rappresenti uno strumento di inclusione, socializzazione e crescita personale, in un clima di rispetto reciproco e lealtà. "Il calcio amatoriale – si legge nella nota diffusa dalla Uisp – più di ogni altra disciplina, insegna valori che trascendono il risultato: lo spirito di collaborazione, il rispetto delle regole e la gioia di condividere un momento speciale. Con queste finali, la Uisp di Forlì-Cesena ribadisce il suo impegno per promuovere uno sport per tutti, accessibile e basato sulla correttezza. Che vincano i migliori, ma soprattutto che vinca lo spirito di amicizia e rispetto che rende il calcio patrimonio di valori".