Calcio a 5 A2 Elite, la Futsal di scena a Cuneo. Osimani: "Contro l’Elledì bel banco di prova"

Dopo due vittorie di fila, a Rovereto e con il Verona, la Futsal Cesena cerca di continuare sulla giusta strada della risalita anche se la classifica resta complicata: i bianconeri sono infatti terzultimi in zona playout. Impegnativa la gara odierna, alle 15, a Cuneo, contro l’Elledì che al momento occupa la quarta posizione in classifica. Sarà assente l’argentino Fernandez che venerdì scorso ha rimediato un problema muscolare e potrebbe tornare disponibile a gennaio. Gli avversari di oggi sono partiti forte, tanto da conquistare finora cinque vittorie, un pareggio e due sconfitte: 32 i gol segnati, attacco più prolifico insieme a Mantova e Mestrefenice, possono contare sul capocannoniere del girone Daniele Cerbone con 12 reti, in difesa invece concedono molto. Il tecnico dei romagnoli Roberto Osimani spiega: "Con il Verona l’abbiamo portata a casa nonostante alcune difficoltà ma siamo consapevoli che il percorso sia ancora lungo e tortuoso. La trasferta di oggi contro l’Elledì sarà un bel banco di prova, sappiamo di affrontare una squadra molto in forma, giovane e organizzata. Ha diverse soluzioni da utilizzare a partita in corso per cui anche tatticamente sarà un incontro difficile".