Caldo a Natale 2023: tavoli all’aperto in riviera

Cesena, 23 dicembre 2023 – Una giornata quasi estiva sotto Natale. La Romagna è fra i territori che sta godendo di una pressione stabile, con temperature in aumento e molto al di sopra della media stagionale.

Michele Franciosa del ristorante ‘Cicinadimare’ di Cesenatico

Dopo giornate in cui la temperatura notturna era scesa sotto lo zero anche in riviera, ieri sembrava di vivere in un altro mondo. Sin dalle primissime ore del mattino, la temperatura era infatti superiore ai 10 gradi, come accade in maggio, e il cielo era di un azzurro intenso che invitava a restare all’aria aperta. A mezzogiorno si sono superati i 15 gradi ed in giro si è visto di tutto. Molte persone hanno tirato fuori la bicicletta dalla cantina per recarsi al lavoro e fare le commissioni pedalando, anziché utilizzare l’auto.

Sul porto canale di Cesenatico d’incanto sono tornati i sorrisi e per molti è quasi suonato strano sentirsi dire buon Natale da amici e conoscenti, nonostante lo splendore del Presepe della Marineria sia un simbolo delle festività invernali di fine e inizio anno. Persino il lungomare ha ripreso a brulicare, con tante persone a piedi e in bicicletta, come solitamente accade soltanto in primavera e in estate.

I clienti di bar e ristoranti hanno ripreso a gustare caffè e aperitivi all’aperto, ma c’è anche chi ha deciso di pranzare sotto il sole, approfittando di questo giorno straordinario di bella stagione, spogliandosi dei capi spalla, per degustare un insperato piatto di pesce con la felpa o il maglioncino. Che poi tanto straordinario questa giornata non lo sarà questa settimana che ci porta al Natale, visto che le previsioni del tempo danno anche per la giornata di oggi, sole e temperature sopra la media d’inizio inverno.

Fra i locali sul porto, uno dei più gettonati è stato il Cucinadimare in viale Marino Moretti, dove sin dalla tarda mattinata c’è chi ha occupato i tavoli al sole. Michele Franciosa, chef e patron del ristorante, ha colto al volo il caldo anomalo per trasformare una giornata feriale in un momento di festa: "Le coppie e le famiglie hanno una gran voglia di vivere il porto canale e le bellezze di Cesenatico. Noi siamo tra i locali che tengono ancora i tavoli anche all’esterno, sebbene sono molti meno di quelli che possiamo installare durante la bella stagione. Tuttavia abbiamo esaurito i posti in pochi minuti ed è stato veramente un piacere tornare a vedere i turisti buongustai, godere del sole in questa magnifica cartolina sul porto".