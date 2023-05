Capiozzo cala gli assi sulla spiaggia di Ponente

Sulla spiaggia di Ponente di Cesenatico apre il calendario del "King on the Beach Music Festival". L’appuntamento è venerdì alle 18 al Bagno Wanda, dove il musicista Chicco Capiozzo ha allestito un importante cartellone per i nuovo padroni di casa del punto di ristoro e dell’area spettacoli, Mauro e Matthew Mammana. Lo spettacolo apripista è "Are you Strong?", l’originale show di Jabel Kanuteh e Marco Zanotti, centrato sulla musica africana tradizionale, che vedrà protagonisti la voce del grande cantante del Gambia accompagnata dalle percussioni del batterista romagnolo. "Are you strong?" è il nome di un gioco di carte popolare nell’Africa dell’Ovest e, più nello specifico, è il nome dell’asso. È anche una domanda che ci poniamo nell’affrontare il nostro tempo, per essere coerenti con i valori in cui crediamo, per sapere se siamo abbastanza saldi nei nostri principi morali, se la nostra etica è forte abbastanza per resistere alle sfide del quotidiano e lottare per un futuro migliore. La spina dorsale della musica di questo nuovo lavoro discografico è il dialogo spontaneo tra i due musicisti, che in questi ultimi anni si sono sintonizzati sul continuo scambio dal vivo con il pubblico, esibendosi in festival, club e anche centri sociali. Rispetto all’album precedente le sonorità si ampliano con l’utilizzo della m’bira da parte di Zanotti e la presenza, in quasi tutte le tracce, della voce di Kanuteh. Partendo dal solco della tradizione mandengue, della quale la famiglia Kanuteh è ambasciatrice, il duo si muove verso una musica più universale che ha assimilato Fela Kuti, così come alcune delle correnti contemporanee provenienti dall’Africa e dalla sua diaspora. Il batterista e compositore Chicco Capiozzo, questa volta nelle vesti di direttore artistico e curatore degli eventi, porterà gli artisti che, da quest’estate, animeranno tutti i venerdì sera la spiaggia di Ponente, coinvolgendo grandi nomi ed artisti di prestigio che spazieranno dal soul al jazz, fino alla musica etnica, oltre ad un super appuntamento all’insegna del rock & blues. Il calendario proseguirà venerdì 9 giugno, sempre alle 18, con il Paolo Marini Latin Jazz Combo in formazione quintet. Il 16 giugno il concerto si terrà invece la sera al tramonto a partire dalle 21.30, con Soul Devils featuring Kenneth Bailey, per un evento dedicato alla musica soul e funk. Il 23 giugno sarà la volta del live di Ricky Portera, storico chitarrista degli Stadio e di Lucio Dalla, che salirà sul palco insieme a Chicco Capiozzo, Leonardo Caligiuri e Cico Cicognani. Il 30 giugno sarà la volta dei Drunken Lullaby, un gruppo di musica folk irlandese. Il "King on the Beach Music Festival" proseguirà anche nei mesi di luglio e agosto, con altri nomi importanti e formazioni di grande livello. I concerti sono a partecipazione gratuita; gli interessati possono avere informazioni telefonando al 327.0106194, oppure recandosi direttamente al Bagno Wanda.

Giacomo Mascellani