Carlo Cracco sceglie la piadina Casadei

di Ermanno Pasolini

Carlo Cracco e la piadina di Carolina Casadei. Dopo il ’Dinner club’ sulle eccellenze romagnole, sono stati i commenti sui social dei ristoranti ’Casadei Romagnoli’. Dice Carolina Casadei figlia del compianto re del liscio: "Alla ricerca di cibo di strada, nella Romagna capitale del Liscio, lo chef Carlo Cracco ha scelto la piadina firmata Casadei. Questo perché alla CasaDei Romagnoli nei miei 3 locali, gli ingredienti sono davvero speciali. Oltre all’acqua e alla farina, nella piadina della CasaDi Romagnoli c’è la grinta di Pantani, l’allegria del Liscio, il cuore dei bagnini e l’arte di Fellini. Ingredienti cantati da Raoul Casadei nella sua canzone ’La Pìda’ dedicata a questa eccellenza dello street food romagnolo. E così Carlo Cracco insieme a Luca Zingaretti, per il programma ’Dinner club’ in programmazione adesso su Amazon Prime, arrivano dal mare sul pedalò, nel locale sulla Spiaggia 18 di Cesenatico, dove insieme al mio compagno Lele Delvecchio e al responsabile Andrea Astolfi, ho creato un ristorantino sulla spiaggia, che propone piadine e un menù di pesce dell’Adriatico. Si mangia coi piedi sulla sabbia, a pochi metri dal mare, con vista tramonto sul grattacielo di Cesenatico. La cosa curiosa è che quando ci hanno contattato li abbiamo un po’ presi sottogamba. Pensavamo fosse uno scherzo".

Continua Lele Delvecchio ideatore del brand: "Di solito quando ci cerca un programma televisivo, chiamano Carolina che ha sempre fatto questo lavoro con l’Orchestra Casadei. Questa volta hanno scelto il locale guardando le recensioni sui social, per la filosofia di cucina, contattando il numero telefonico su Instagram, non sapendo che fosse della figlia di Raoul Casadei. Abbiamo pensato a uno scherzo rimandando sempre l’appuntamento per il sopralluogo, li abbiamo quasi allontanati". I locali di Lele e Carolina Casadei sono tre: oltre al bagno a Cesenatico, c’è a San Mauro Mare un’osteria tradizionale di mare e di terra e a Gatteo Mare una piadineria fast food. Tutti con lo stesso nome ’CasaDei Romagnoli’ un gioco di parole fra il cognome del re del Liscio e quella che vuole essere la casa dei romagnoli, pronta ad ospitare turisti da tutta Italia. Nei locali, in apertura a Pasqua, si trovano le ricette della nonna Delina, la mamma di Raoul, e prodotti del territorio, dai vini alle birre artigianali. Gli impasti sono massaggiati a suon di Liscio e Musica Solare e la caratteristica è quella di una cucina ’leggera’ senza burro, panna, aglio e soffritti.

Diceva Raoul Casadei agli ospiti del locale: "Qui si mangia come a casa nostra".