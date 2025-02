Cassonetto in fiamme. Due squadre dei vigili del fuoco sul posto

I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda mattinata di ieri, per domare un incendio nel centro città. È accaduto in viale XXV Luglio angolo viale Milano, dove le fiamme si sono sprigionate all’interno di un cassonetto per la raccolta di ramaglie e rifiuti vegetali. Due squadre hanno tempestivamente messo in sicurezza la zona, mentre una pattuglia della Polizia locale ha regolato il traffico per garantire l’intervento in sicurezza. Gli stessi agenti hanno poi contattato Hera per ripristinare il cassonetto.