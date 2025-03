C’è ’Aspettando Godot’ venerdì al teatro Victor

Un classico del teatro del Novecento per il nuovo appuntamento della rassegna “Teatro Fuoricittà” promossa dal Teatro delle Lune con il cine teatro Victor. Venerdì alle 21,15 al Cineteatro Victor, il Teatro delle Forchette di Forlì presenta “Aspettando Godot” di Samuel Beckett, con la regia di Stefano Naldi. In scena Ivanoe Privitera (Vladimir), Eros Zanchetta (Estragon), Vincenzo Turiaco (Pozzo) e Michelangelo Ballardini (Lucky).

La versione proposta da Naldi a un primo sguardo sembra seguire in modo fedele l’impostazione originaria indicata da Beckett: in scena ci sono gli elementi indicati dalla didascalia del testo - l’albero di sfondo, un tratto di strada, una grande luna sullo sfondo – e tutti i personaggi si presentano come li ha voluti l’autore: i due barboni, il giovane misterioso, il padrone e il servo con tanto di corda che li collega. Ma, guardando più attentamente, ci spostiamo in un’altra dimensione, con un’altra suggestione ambientale. E il colpo d’occhio rimanda al Teatro Orientale, in specifico quello giapponese, per stilizzazione della scenografia e dei costumi, per sospensione onirico poetica del luogo. Un affascinante percorso teatrale e letterario.

Per info e prenotazioni: 375 6700022 - 339 2427674.