Cena con delitto cabaret all'Antico Casale: un evento speciale a tema natalizio

All’Antico Casale, il centro realizzato dalla famiglia di Bruna Righi a Cannucceto, si tiene un evento unico e speciale, la "Cena con delitto cabaret", un nuovo format di momento conviviale e spettacolo, ispirato da una nuova storia a tema Natalizio.

L’appuntamento è questa sera alle 20.30, quando sarà proposto uno spettacolo teatrale che si sviluppa come una sorta di cabaret in giallo. L’evento è dedicato agli appassionati di gialli e a coloro che in tv guardano Csi. I partecipanti dovranno individuare l’assassino e il movente; in palio ci sono dei premi.

Per l’occasione la cucina dell’Antico Casale proporrà un menù con piatti tipici romagnoli. La partecipazione alla cena e allo spettacolo costa 40 euro a persona, escluse le bevande.

Le persone interessate possono avere informazioni e prenotare i posti telefonando al 320 6796671, oppure recandosi direttamente al locale, situato nelle campagne al numero 10 di via Cannucceto.