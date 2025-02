’C’era una volta Ennio Morricone’. Il racconto di Max Cimatti

Serata intensa di emozioni per un faccia molto coinvolgente: Max Cimatti si confronta sul palco con Ennio Morricone. Appuntamento stasera alle 21 al teatro Audax di via Cervese. Durante lo spettacolo Max Cimatti entrerà nei panni di un figlio che cerca di capire la propria vita ripercorrendo il lavoro, il rapporto con il talento, le opere e le ossessioni del padre. Da un passaggio del testo di Cimatti: "Con il passare del tempo capisco che la tua musica, papà, la tua musica non è solo un accompagnamento alle scene di un film, la tua musica sa scavare nell’anima di chi la ascolta e porta alla luce qualcosa che abbiamo dentro. Ci ho pensato: la tua musica rimanda al potere dei ricordi; per questo, appena uno l’ascolta, diventa parte di sé, diventa necessaria".

Sarà quindi come affrontare con Max una scalata alla montagna Morricone. La sua vita, la sua musica, il principio creativo che ha animato la sua arte, i demoni, l’amicizia con Leone, la sua anima. Dalla ricerca, dalla ricostruzione dall’amore per il grandissimo artista è venuto fuori un laboratorio sulla costruzione delle idee, sulla capacità di annaffiare il talento, una piccola storia del cinema. Info e prenotazioni solo whatsapp Manuela al 328.9492190.