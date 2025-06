La segretaria senza quorum né memoria

Abbiamo un colpevole per il flop dei referendum. Anzi più di uno. Sul banco degli imputati ci sono finiti i mezzi di informazione, rei di non aver fatto il proprio lavoro. Se è vero che la vittoria ha molti padri e la sconfitta è orfana, il comitato promotore, con in testa la Cgil, ha trovato il capro espiatorio. "Abbiamo reagito alla mancanza di informazioni da parte dei mass media con una campagna casa per casa" ha detto Maria Giorgini. La segretaria provinciale della Cgil dimentica però di essere stata intervistata due volte dal Carlino. E numerosi sono stati gli articoli dedicati ad appuntamenti e approfondimenti dei quesiti. Ma a decretare la sconfitta sono stati quei ‘cattivoni’ dei media. Davvero senza quorum.