Rose e peonie di lana decorano i balconi del centro storico

Il centro storico di Cesenatico è ancora più colorato e romantico. Il merito è delle decorazioni in lana create dalle "mani d’oro" del gruppo di donne volontarie Un Mare Di Lana Knitting Cesenatico. Sono tantissimi i fiori, tra rose, peonie e dalie, raggruppati in abbinamenti di colore, creati a mano durante i mesi invernali. Le ragazze e le donne del gruppo hanno ancora una volta stupito, con un progetto realizzato in collaborazione con la Proloco del Monte che ha commissionato e sponsorizzato il lavoro.