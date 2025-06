Aldini, la protesta a tempo pieno dei genitori

I genitori dei bambini della scuola materna di Cannucceto sono sul piede di guerra. Dopo il rifiuto rimediato dal provveditore agli studi della provincia di Forlì-Cesena, non si placa la polemica. Mamme e papà non accettano di essere stati informati a fine maggio del fatto che la non sarà garantito il tempo pieno ai piccoli iscritti quest’anno. La decisione da parte dell’autorità scolastica è stata presa in ritardo, quando i genitori avevano già iscritto i figli per l’anno scolastico 2025-2026 e questo obiettivamente è scorretto. Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore competente sulla scuola Emanuela Pedulli, hanno contattato il provveditore, comunicandogli di essere dalla parte dei genitori e di voler garantire il servizio a tempo pieno, tuttavia da Forlì la posizione è rigida. I genitori però mettono nel mirino proprio il primo cittadino: "Il sindaco Gozzoli verrà ricordato per aver chiuso una delle scuole più antiche della Provincia, la Mirca Aldini di Cannucceto di Cesenatico. A questo porta la decisione assurda presa nei giorni scorsi dall’ Ufficio Scolastico Provinciale, di concerto con sindaco e assessore alla scuola, di non concedere il full time ai nove bambini nati nel 2022, i nuovi iscritti".

In un comunicato mamme e papà non demordono, vogliono far sentire la loro voce e sconfessano le dichiarazioni del provveditore: "Il tempo pieno alla scuola dell’infanzia Mirca Aldini di Cannucceto non è un optional, ma un diritto e una necessità per le famiglie. La decisione di attivare una sezione solo a tempo ridotto ignora le esigenze del territorio e contraddice le reali dinamiche demografiche. Affermare che la maggior parte delle iscrizioni proviene da fuori bacino, non corrisponde al vero; oltre a condannare la scuola a chiusura certa, non si tiene conto delle necessità delle famiglie che risiedono in frazioni come Villalta e Borella, dove non c’è la scuola dell’infanzia. La scuola di Cannucceto rappresenta per loro l’unica scelta sensata e accessibile, oltre ad essere riconosciuta da anni come un’eccellenza educativa". I genitori di Cannucceto sono categorici: "È grave che si voglia disattendere la volontà delle famiglie, che hanno scelto la Mirca Aldini per l’offerta formativa e per la possibilità del tempo pieno. Penalizzarle oggi significa non rispettare il principio di continuità e fiducia nel sistema pubblico. L’amministrazione comunale, che in passato ha dimostrato attenzione e impegno, intervenendo per garantire servizi scolastici in altre zone del territorio, ora deve fare lo stesso per Cannucceto. Le famiglie chiedono coerenza e azioni concrete, non promesse rinviate all’anno prossimo. Il tempo pieno va ripristinato subito".

Giacomo Mascellani