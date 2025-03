"Cerchiamo cento lavoratori, con difficoltà"

Bruno Piraccini, presidente di Orogel, anche la vostra azienda (come tante a Cesena) è alla ricerca di personale?

"Sì, stiamo cercando personale e, dopo il Covid, è più complicato trovarlo. La nostra è una società cooperativa che produce e commercializza ortofrutta surgelata, fresca, e confetture. Abbiamo 2300 dipendenti di cui 1200 a Cesena. Proprio a Cesena stiamo cercando di assumere un centinaio di persone in più: 70 persone per l’attività di fabbrica e di produzione, e 30 dipendenti tra meccanici, tecnici, agronomi".

Qual è il motivo per cui è difficile trovare lavoratori in questo momento?

"I motivi sono molteplici. Gran parte del nostro lavoro, per fare un esempio, si svolge su turni (e ci sono anche i turni notturni) e qualcuno non è disponibile a lavorare di notte. Ma il rifiuto più grande lo troviamo per il lavoro del sabato e domenica. Nessuno ha più voglia di lavorare il weekend. Per vari motivi, per stare con la famiglia o con agli amici. Noi la domenica diamo una maggiorazione dell’80%, quindi, quasi raddoppiamo lo stipendio".

State facendo delle selezioni in azienda?

"Sì, già 300 persone nell’ultimo periodo hanno fatto domanda. Per trovare i lavoratori non è un problema, il problema è consolidarli. E non tutte le candidature si trasformano in offerta di lavoro in Orogel. Per ora abbiamo scelto 25 persone, ma siamo ancora alla ricerca".

Perché consiglia di lavorare in Orogel?

"Perché da noi si sta bene. I tanti pensionati, che continuano a ringraziarci per gli anni passati con noi, ne sono la dimostrazione e l’orgoglio. La nostra è un’azienda solida, nata oltre 50 anni fa, con un fatturato consolidato nel 2024 di 383milioni di euro, che ha segnato un +6,3% rispetto all’anno precedente. Orogel è una grande famiglia, con un welfare aziendale molto sensibile ai problemi dei lavoratori e una spiccata cura delle persone".

