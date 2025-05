Cesena sfida Modena: un punto per i playoff in Serie B

Il derby col Modena non è mai stata una passeggiata e non lo sarà neanche quello di stasera al Braglia, ultimo atto delle regular season dopo il rinvio in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. Da allora sono cambiati gli scenari, i canarini ora sono fuori dai giochi dopo il pareggio con il Brescia mentre il Cesena ha vinto i fantasmi di venti giorni fa conquistando due vittorie consecutive (Palermo e Cosenza) e il diritto in pectore di disputare i playoff. Ora è dentro, ma per restarci questa sera dovrà almeno pareggiare. Sarebbe il coronamento di una stagione straordinaria se rapportata a quella dei canarini emiliani, più ricchi alla partenza del campionato per investimenti e individualità in organico. Invece, il campo ha detto che con tanta fatica e un andamento non sempre lineare fra le prime otto potrebbe arrivare il Cesena. Basta almeno un punto per respingere un eventuale attacco del Bari (a 3 punti sotto e in vantaggio negli scontri diretti), ma con un occhio anche alle altre dirette concorrenti perché di sopra ci sono il Palermo a una lunghezza e il Catanzaro a due. E non si può mai sapere cosa possa succedere in caso di vittoria del Cavalluccio al Braglia. "Per noi è la partita più importante di tutte, ma non determinante sull’andamento del campionato che ormai ha assunto una sua precisa fisionomia a prescindere dal risultato di Modena".

Michele Mignani ha vissuto in Emilia i dolorosi anni del Covid, è ben considerato da quelle parti e conosce per averli allenati gran parte dei giocatori. "Contano individualità che possono accendersi sempre, di assoluto valore per la serie B. Il Modena ha avuto un andamento altalenante in campionato, all’andata al Manuzzi fece bene, determinata, tecnicamente molto valida nonostante viaggiasse nelle parti basse della classifica. Non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ma nel match secco può battere chiunque, quindi dovremo stare molto attenti e disputare una gara di livello". Possibilmente migliore di quella di Cosenza dove il Cesena non ha brillato. "Quando incontri individualità che possono fare la partita non puoi commettere errori. A Cosenza abbiamo disputato una partita bruttina. Consideriamo il clima pessimo in cui ci siamo trovati, con le frecce che ci sibilavano sulla testa e il timore di restare feriti da ciò che cadeva in campo. Poi le due sospensioni hanno nuociuto alla concentrazione. Era importante il risultato e quello è arrivato, ma stasera il Cesena dovrà essere migliore di quello visto in Calabria. In questi pochi giorni abbiamo lavorato soprattutto sulla testa dei ragazzi perché le gambe vanno bene, fisicamente sono tutti a posto, compreso Russo che si aggrega anche se ha svolto un solo allenamento. Quindi sono tutti convocati, compatti e decisi per centrare un altro obiettivo".

Il Modena non ha più nulla da chiedere a questo campionato e quindi giocherà libero di testa. Più difficile incontrare una squadra in queste condizioni o chi ha ancora ambizioni? "Preferisco affrontare chi ha bisogno di fare punti. Credo comunque che un giocatore debba sempre dare il massimo a prescindere, dimostrando professionalità anche se ormai non ha più obiettivi concreti da raggiungere". Per i bianconeri invece nessun dubbio, cercare di uscire indenni dal Braglia per poi gettare testa e gambe alla gara di sabato prossimo. Al seguito della squadra 472 tifosi.

