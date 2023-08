Cesenatico, auto parcheggiata distrutta da un incendio

Un’autovettura parcheggiata nel centro di Cesenatico ha improvvisamente preso fuoco nella tarda mattinata ieri. E’ accaduto nella strada che imbocca il parcheggio di Largo San Giacomo di fronte all’officina Savini, dove le fiamme si sono sviluppate sotto il cofano di una Opel Corsa alimentata a gasolio, lasciata in sosta. L’allarme è stato lanciato alle 11.50 ed è stato ancora una volta provvidenziale l’intervento di una squadra dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico, che sono intervenuti immediatamente, hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, dove c’erano altre autovetture in sosta e sono presenti degli edifici.