Checchia presidente sulle orme del padre

Avvicendamento al vertice del Centro Coordinamento Club del Cesena: dopo un anno e mezzo di presidenza, Monia Gasperoni ha passato il testimone ad Alessio Checchia, figlio di Roberto, ex presidente e infaticabile punto di riferimento nel mondo dei colori bianconeri, che ora ricopre il ruolo di responsabile dei rapporti con la tifoseria per conto del club. "Con il suo mandato che si estenderà fino al 2029 – si legge nella nota del Coordinamento – Alessio Checchia raccoglie il testimone di una gloriosa tradizione, portando avanti i valori e la passione che hanno reso il Coordinamento un pilastro fondamentale della tifoseria bianconera. Cresciuto ‘a pane e Coordinamento’, Alessio, sin dalla giovane età, ha respirato l’essenza di questa associazione, seguendo l’esempio di suo padre e vivendo ogni momento con autentico trasporto". Ora, a 24 anni, è diventato il presidente più giovane nella storia del Coordinamento. "La sua determinazione – si legge ancora – il suo impegno e la capacità di aggregare persone lo rendono la figura ideale per guidare l’associazione verso un futuro di innovazione e crescita". "Assumere la presidenza è un onore immenso – ha commentato Checchia –. Questo ruolo non rappresenta solo una grande responsabilità, ma anche una missione personale: consolidare i valori che hanno reso unica questa associazione e costruire, insieme a tutti i nostri associati, un futuro ancora più forte e unito. Mi impegnerò senza riserve". Il nuovo consiglio direttivo, oltre che dal presidente onorario Pio Evangelisti, è composto anche da Graziella Galli (vicepresidente), Gabriele Evangelisti, Alessandro Benini, Monia Gasperoni, Giulia Marzaro, Paride Modigliani, Maurizio Mazzoli e Omar Galassi.