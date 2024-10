Ciclabile in via Monte Cervino, martedì sera il progetto

Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, si terranno una serie di incontri pubblici nei quartieri, organizzati dall’amministrazione comunale per illustrare i progetti di imminente realizzazione nelle varie zone del territorio di Cesenatico e contestualmente tastare il polso nei rioni per capire quali sono le priorità e le principali esigenze di residenti, commercianti e imprenditori. Il ciclo di incontri inizierà martedì sera alle 20.30 nel salone della parrocchia di Santa Maria Goretti, nel centro del popoloso quartiere Madonnina Santa Teresa. All’ordine del giorno c’è la presentazione del progetto della nuova pista ciclabile in via Monte Cervino, per garantire maggiore sicurezza ai residenti che utilizzano la bicicletta. A seguire si parlerà degli interventi previsti sulla viabilità e sulla sosta nell’area attorno alla zona più urbanizzata del quartiere, dopo le richieste fatte dagli stessi residenti per migliorare la qualità della vita in una parte del territorio dove c’è la necessità di far coesistere nel migliore dei modi la presenza di abitazioni e di impianti sportivi. Per questi due progetti è previsto un investimento complessivo di 140mila euro. Nel corso della serata di martedì sarà presentato anche il progetto per i controllo del vicinato, che è un altro tema sentito, alla luce, purtroppo nei molti furti subiti dai cittadini che risiedono alla Madonnina. La seconda assemblea è prevista nel quartiere Valverde-Villamarina e si terrà martedì 5 novembre alle 20.30 all’interno del Polo Scolastico di Villamarina in viale Litorale Marina.

g.m.