Cinquant’anni di nozze, festa per i coniugi Gregori

Grande festa e tanti complimenti, ieri, per Giuseppe Gregori e Tiziana Berni (nella foto), residenti a Bagno di Romagna, che hanno festeggiato le nozze d’oro coronando una lunga storia matrimoniale.

I coniugi Gregori si sono infatti uniti in matrimonio il 6 aprile 1974 e ieri hanno celebrato il 50° delle nozze , attorniati dall’affetto della figlia Michela e di altri familiari e parenti con un gioioso ritrovo presso il ristorante "Garage" di via Lungosavio a Bagno di Romagna in cui si sono ripercorsi i momenti più felici delle vita coniugale.

A Giuseppe e Tiziana Gregori, nella ricorrenza del loro anniversario di mezzo secolo di matrimonio, giungono le felicitazioni e le congratulazioni anche da parte della Redazione di Cesena del Resto del Carlino.