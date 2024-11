Cisl, ecco il bilancio di missione. Oltre 84mila iscritti in Romagna

Un anno di intensa attività in cui Cisl Romagna rivendica di aver saputo rispondere alle sfide del mondo del lavoro con azioni concrete e risultati significativi. È stato presentato ieri, alla Fiera di Cesena, il 5° bilancio di missione di Cisl Romagna, un documento che fotografa l’impegno dell’organizzazione sul territorio durante il 2023. Questo strumento di trasparenza e rendicontazione è stato aperto dal segretario generale di Cisl Romagna Francesco Marinelli e la sua presentazione è stata curata da Michele Tempera, direttore scientifico del bilancio di missione Cisl Romagna. Il sindaco Lattuca ha evidenziato l’importanza di un sindacato come Cisl nella costruzione di una comunità coesa e solidale, e Filippo Pieri, segretario generale di Cisl Emilia-Romagna, ha parlato dell’impegno della Cisl nell’affrontare le sfide economiche e sociali della regione.

Cisl Romagna nel 2023 ha raggiunto 84.213 iscritti, con un incremento dell’1,5% rispetto al 2022. Un dato che testimonia la fiducia sempre crescente che lavoratori, pensionati e famiglie ripongono nell’organizzazione. Nel corso dell’anno il sindacato ha svolto un ruolo cruciale nella tutela dei lavoratori, recuperando oltre 1.650.000 euro per dipendenti coinvolti in crisi aziendali, fallimenti o irregolarità sul luogo di lavoro. Nel 2023, il Caf Cisl ha gestito oltre 114.000 pratiche, incluse 62.656 dichiarazioni dei redditi, con un incremento del 5% rispetto agli anni precedenti. Questo ha permesso di ottenere rimborsi Irpef superiori a 34 milioni di euro per lavoratori e pensionati. Nel 2023, grazie all’impegno dei numerosi volontari delle associazioni Anteas strettamente legate a Cisl, sono stati realizzati interventi a favore di migliaia di persone, in particolare anziani. I presidi socio-sanitari, gestiti da medici e infermieri volontari, hanno fornito 12.600 prestazioni sanitarie e hanno rappresentato punti di accoglienza per chi ha pochi contatti sociali. "Il nostro impegno non si limita alla sola tutela dei diritti, ma mira a costruire un futuro più giusto, equo e solidale, dove ogni persona possa sentirsi valorizzata e protetta, indipendentemente dalla sua condizione – ha commentato Francesco Marinelli, segretario generale di Cisl Romagna - i numeri presentati nel bilancio sono una chiara testimonianza del radicamento di Cisl Romagna sul territorio e della capacità di rispondere alle necessità quotidiane delle persone".

Annamaria Senni