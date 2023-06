‘Clarinettomania’ per le sere d’estate

di Cristina Gennari

Giovani professionisti e grandi ospiti nazionali e internazionali in dodici appuntamenti dedicati al mondo dei fiati. L’Accademia Italiana del Clarinetto lancia nell’estate cesenate la quarta edizione del festival ‘Clarinettomania’ tra musica classica, contemporanea, klezmer, jazz, con il coinvolgimento di diverse formazioni, tra cui quartetti d’archi, orchestre di fiati e di clarinetti.

"Dopo un primo assaggio nel periodo natalizio - commenta l’assessore Carlo Verona - accogliamo con piacere il ricco programma estivo di Clarinettomania che vedrà numerosi eventi sparsi per la città, la maggior parte dei quali alla Rocca Malatestiana che si conferma sempre di più il luogo cesenate dedicato alla musica". Una rassegna che intende valorizzare i migliori talenti all’interno di un territorio che ha dato i natali a grandi musicisti e clarinettisti, tra cui il longianese Aurelio Magnani. "Il festival, incentrato sul ‘re degli strumenti a fiato’, è unico nel suo genere - spiega il direttore artistico Piero Vincenti -. La rassegna si articola in due parti: una legata alla formazione e una dedicata ai concerti, con alcuni dei clarinettisti più famosi al mondo". Quattro gli appuntamenti dedicati alla formazione che attireranno in città giovani e studenti alle prese con masterclass e workshop. Il Campus per giovani strumentisti a fiato e percussioni, in programma dal 12 al 16 luglio, offrirà lezioni con docenti qualificati e si concluderà con un concerto finale della Clarinettomania Junior Band, diretta dal maestro Donato Semeraro, previsto il 16 luglio alla Rocca Malatestiana. L’International Clarinet Campus for Young Players, dal 18 al 22 luglio, finalizzato al perfezionamento della tecnica del clarinetto, sarà curato da Rocco Masci, alla direzione del concerto conclusivo del 22 luglio, sempre alla Rocca. Alto perfezionamento con l’Italian Clarinet Summer University per giovani già avviati alla professione che, tra il 25 e il 29 luglio, incontreranno grandi maestri del clarinetto da tutto il mondo. L’evento finale, in programma il 29 luglio, vedrà l’orchestra di clarinetti guidata da Angelo Semeraro e due solisti d’eccezione, Wesley Ferreira e Roberto D’Urbano. Infine, un’opportunità didattica nuova, dal 25 al 27 luglio, con il primo Meeting Internazionale del Clarinetto Basso tra incontri, seminari e un concerto di soli clarinetti bassi il 27 luglio. Spazio poi agli eventi musicali veri e propri.

Oltre alle esibizioni legate alle esperienze di formazione, una serie di appuntamenti animeranno l’estate in città. Il 15 giugno alla Rocca si terrà il concerto inaugurale con il noto jazzista Bepi D’Amato che suonerà con il Luca di Luzio Blue Room Trio. Grande attesa per il 19 giugno, quando salirà sul palco del Palazzo del Ridotto il trio di Alessandro Carbonare, tra i clarinettisti italiani più famosi al mondo. Il 19 giugno alla Rocca sarà la volta del concerto ‘Mozart in Romagna’, nato grazie alla collaborazione con Roberto Liverani, clarinettista di Casadei. E ancora, il 14 luglio spettacolo alla Rocca con i vincitori del concorso nazionale ‘I nuovi talenti del clarinetto’ mentre il 26 luglio al Ridotto in scena il Lorenzo Baldasso Quartet. Agosto in musica alla Rocca con due appuntamenti: il 10 si esibirà lo Strange Clarinet Quartet e il 24 il talento Gabriele Mirabassi con il chitarrista brasiliano Roberto Taufic. Il festival si concluderà il 9 settembre alla Rocca con Piero Vincenti e Raffaele Damen. Tutti gli eventi inizieranno alle 21.15 e i biglietti, dai 5 ai 10 euro a seconda delle serate, sono acquistabili scrivendo a [email protected] o 3486446036, sul sito www.liveticket.it o direttamente in biglietteria.