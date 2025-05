Cna, nuovo presidente: "Più sostegni alle imprese"

Sandro Siboni è il nuovo presidente di Cna Forlì-Cesena. È stato eletto nell’ultima tappa del percorso elettorale con l’assemblea a Forlì nello spazio dell’ex asilo Santarelli. Succede al forlivese Lorenzo Zanotti, in carica per due mandati. Legale rappresentante della ditta di impianti elettrici e termosanitari ’Siboni e Battistini snc’, vanta una lunga esperienza all’interno degli organi associativi Cna.

"Ringrazio chi prima di noi ha rivestito questi incarichi, consegnandoci una Cna forte e con degli ottimi fondamentali – ha detto Siboni –. Il lavoro che ci attende non potrà che essere in continuità con il precedente, partendo sempre dai nostri valori fondanti: essere comunità, mettere persone e relazioni al centro, essere radicati nei nostri luoghi e territori, fare impresa accompagnando l’evoluzione della nostra platea associativa cogliendone i nuovi bisogni e proponendo soluzioni".

Siboni guiderà una presidenza territoriale composta da Villiam Antonelli (Antonelli Edilizia srl, Forlimpopoli), Davide Bellini (Ared 2 srl, Forlì), Massimo Castellucci (Centro Dentistico Romagnolo srl, Forlì), Federico Giovannetti (Electricline srl, Mercato Saraceno), Alice Nasolini (Studio Tecno-Nova, Cesenatico), Paola Scalzotto (Paola Scalzotto, Forlì). Confermato nel ruolo di direttore generale Franco Napolitano.

L’evento, nella sua parte pubblica, coordinato dalla responsabile comunicazione Cna Veronica Bridi, è stata un’occasione di approfondimento e confronto su temi di interesse per le imprese. Era presente il sindaco di Forlì Luca Zattini che ha ringraziato il presidente uscente Zanotti per il lavoro fatto in questi dieci anni e ha richiamato l’importanza dell’artigianato nel tessuto locale. È intervenuto anche il direttore di HuffPost Italia Mattia Feltri. Tra gli intervenuti anche il presidente nazionale di Cna Dario Costantini che ha denunciato come "costi energetici insostenibili, carenza di personale e oneri burocratici rappresentano autentiche emergenze per le nostre imprese e come sistema".

Il presidente della Regione Michele de Pascale ha risposto alle sollecitazioni di Cna e rilanciato con i progetti sui temi salienti di energia e fonti rinnovabili, necessità di una politica forte sull’export e un piano strategico sul sistema aeroportuale regionale.