Codice della strada e stretta sui monopattini: “Il noleggio non risentirà dei nuovi obblighi”

Cesena, 21 settembre 2023 – Nuove regole sulla strada, anche per chi guida un monopattino elettrico. La stretta voluta dal Governo con l’intento di aumentare la sicurezza, renderà meno appetibile l’utilizzo di uno dei nuovi strumenti di mobilità sostenere sperimentati a noleggio da tante città, Cesena compresa? L’assessora alla mobilità Francesca Lucchi è ottimista riguardo alle ripercussioni del disegno di legge dedicato al codice della strada che in relazione ai monopattini pone come punti nodali l’obbligo di indossare il casco, esporre la targa e condurre un veicolo assicurato.

“Certo – riflette Lucchi – andiamo incontro a una fase di cambiamento, che però non giudico un problema insormontabile. Parto dal fatto che la sicurezza deve essere una priorità e aggiungo altre considerazioni legate al fatto che già ora per esempio esistono i noleggi di moto, che dunque impongono a chi prende a locazione un mezzo di indossare il casco. Per di più la ‘cultura del casco’ si sta diffondendo velocemente e in maniera trasversale: basta soffermarsi sui comportamenti e le abitudini dei ciclisti per rendersi conto che questa dotazione già ora è ampiamente diffusa". E’ previsto anche l’obbligo di installare le frecce direzionali e i segnali luminosi di stop, con in più il fatto che i monopattini verranno autorizzati a transitare soltanto nelle strade urbane.

“Continuiamo a investire sulla mobilità rispettosa dell’ambiente – rilancia Lucchi – tanto che nei prossimi giorni pubblicheremo un bando relativo alla nuova gestione dei servizi di noleggio di monopattini e biciclette, elettriche e non. Abbiamo intenzione di potenziare il servizio rispetto agli standard attuali, soprattutto per quello che riguarda le bici, in abbinamento agli investimenti in corso relativi alla ‘bicipolitana’, che sta diventando sempre più ramificata e funzionale alle esigenze della comunità".

Riguardo al noleggio dei monopattini, i numeri, dopo il ‘boom’ iniziale, si sono stabilizzati: il servizio venne lanciato a fine luglio del 2020 e diventò subito una ‘moda’, tanto che nell’aprile del 2021, meno di nove mesi dopo il debutto, i dati parlavano già di 90.000 corse effettuate, corrispondenti a 160.000 chilometri percorsi. Le rilevazioni del 2022 invece, relative a un periodo di 12 mesi, parlano di 43.174 noleggi effettuati e 127.904 chilometri percorsi da 34.421 utenti.

"E’ un aspetto fisiologico – conclude l’assessora Lucchi – perché dopo al fase iniziale in cui in tantissimi hanno voluto cimentarsi col nuovo mezzo, anche solo per curiosità, ora a sceglierne l’utilizzo a noleggio è soltanto chi ne ha effettivo bisogno. Bene che sia così".