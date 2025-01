Come prevenire le truffe agli anziani

Sicurezza pubblica e prevenzione delle truffe, con particolare attenzione alla protezione della popolazione anziana. Saranno questi i temi dell’incontro aperto al pubblico che si terrà a Savignano sul Rubicone domani alle 20 nella Sala Galeffi, al secondo piano del palazzo municipale.

Parteciperanno il luogotenente Salvatore Pagano, comandante della stazione dei Carabinieri di Savignano sul Rubicone, il sindaco Nicola Dellapasqua e l’assessore alla Legalità e alla Sicurezza Roberta Armuzzi. L’iniziativa è promossa dalla Consulta del Quartiere Rio Salto – Castelvecchio.

Si tratta del primo di una serie di incontri promossi dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con le Consulte di Quartiere per fornire ai cittadini in modo diretto e facilmente fruibile informazioni e strumenti utili a fronteggiare potenziali truffe e a difendere la propria persona e i propri beni.

La presenza degli agenti dell’Arma e in particolare del Comandante rappresenta un’occasione per porre eventuali domande e chiedere informazioni o indicazioni sul tema.