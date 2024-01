Completati i lavori in via Sbarra

Sono stati ultimati i lavori di riparazione della condotta della rete idrica, che mercoledì sera e ieri hanno causato alcuni disservizi nelle frazioni di Sala di Cesenatico, Villalta, Borella e in via Cesenatico fino a Bagnarola. L’intervento è stato necessario per una rottura che si è verificata in via Sbarra e ha riguardato una condotta di importanza strategica, in gestione a Romagna Acque Società delle Fonti. In via preventiva era stata informata la cittadinanza della possibilità di cali di pressione ai rubinetti e di intorbidimenti dell’acqua, che tuttavia si sono risolti in poche ore e con l’acqua che è sempre stata potabile dal punto di vista chimico e batteriologico.