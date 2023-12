"Comunali, lista con Fondamenta. Con Lattuca confronto aperto"

La sala convegni della sede del partito socialista in corte Dandini, lo storico edificio di proprietà della cooperativa Matteotti dove il partito pur nelle sue lunghe traversie ha sede dal 1969, ha ospitato l’incontro promosso sul tema “Il Manifesto di Ventotene“ a cui ha preso parte Pippo Civati, promosso dal Movimento federalista europeo rappresentato dalla vicesegretaria regionale Valentina Maestri e dalla segretaria cesenate Maria Laura Moretti.

"Abbiamo concesso con piacere ospitalità nella nostre sede a questo importante evento", rimarca Anna Bisulli, segretario del Psi di Cesena in cui milita da oltre 50 anni". "L’attività del parti - aggiunge la segretaria - è proseguita anche in questi anni di legislatura, anche se non siamo più presenti in consiglio comunale. L’ultimo nostro consigliere risale a vari lustri fa. In questi ultimi tempi ci siamo avvicinati ai civici di Fondamenta e altre forze politiche come i Verdi, Possibile e + Europa con i cui rappresentanti locali c’è un idem sentire su numerosi temi".

"Potremmo presentarci alla comunali 2024 in lista con Fondamenta - rimarca Anna Bisulli - come nel 2019, ma dando questa visibilità al nostro simbolo e ci confronteremo con il sindaco Lattuca ricandidato al secondo mandato per ragionare sulla possibiltià di un’alleanza convergendo sui punti salienti del programma. Valutiamno positivamente l’operato del sindaco Lattuca sull’alluvione, pur con qualche riserva sul suo impegno di presidente provinciale che può averlo necessariamente distolto da quello di sindaco di Cesena".