Con Dellachiesa e Vignali nasce il ’Gin Egoista n.2’ con erbe locali

In riviera nasce il ’Gin Egoista n.2’. Sull’asse Cesenatico-Roncofreddo, due amici imprenditori hanno inventato un nuovo prodotto di qualità, frutto della passione e dell’amore anche per il gusto estetico. I protagonisti sono il cesenaticense Stefano Dellachiesa (a sinistra nella foto) e Pier Damiano Vignali (a destra) di Roncofreddo. Proprio in un antico borgo come quello di Monteleone è nato questo spirito artigianale che, nella filosofia e nei processi produttivi, vuole legarsi alle straordinarie materie prime di un territorio che, da sempre, regala formidabili eccellenze enogastronomiche.

Dopo la produzione di olio (il primo prodotto del sodalizio ’Nobili Egoisti’), è nato ’Egoista n.2’, un gin realizzato con piante botaniche pregiate, ginepro, foglie di fico e di ulivo, carciofo, fave di cacao, lavanda e tarassaco. Con una gradazione del 43 per cento, la nota stilistica del ’Gin Egoista n.2’ è spiccatamente erbacea. L’aroma del ginepro, infatti, non predomina e lascia il posto ai profumi balsamici e ai tipici aromi della Romagna.

Caldo e morbido al palato, il retrogusto del prodotto richiama il carciofo, con sfumature che ricordano l’acidità dell’ulivo, mentre l’olfatto è impreziosito dalla lavanda e dal tarassaco coltivati proprio nelle campagne cesenati. ’Gin Egoista n.2’ vuole essere un omaggio alla bellezza dell’arte, intesa come educazione al gusto, ma è anche l’espressione di un territorio, la sintesi di storie che parlano di agricoltori locali e di esperienze che raccontano le più veraci tradizioni della terra di Romagna. Il risultato finale è un London Dry Gin artigianale di alto livello.

Giacomo Mascellani