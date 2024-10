Con ’Fragile’. Maledetto racconta la sua generazione

Si chiama Gabriele Negro ed è un cantautore emergente della zona. Il suo nome d’arte è Maledetto e da pochi giorni è uscito il suo primo singolo ’Fragile’, disponibile su tutte le piattaforme digitali. "’Fragile’ è un testo personale e profondo, portavoce della mia generazione: parla di quello che sentiamo dentro, del fatto che spesso ci sentiamo in colpa e non sappiamo il perché, che sentiamo che qualcosa ci manca ma non capiamo cosa. Parla di solitudine, di sentirsi ’niente tra miliardi di persone’, di non sentirsi all’altezza delle aspettative, del pensare troppo che diventa il nostro più grande nemico quotidiano".