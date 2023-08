Concerto all’alba sulla spiaggia libera del Circolo Vela

Domani dalle 6 la spiagga libera del Circolo Vela Cesenatico, nella zona Ponente, ospita l’esibizione del Tolga During OttoMani Trio. È uno degli eventi più attesi della rassegna 2023 dei Concerti all’Alba, che vedrà salire sul palco Tolga During alla chitarra, Francesco Giacalone al clarinetto basso e Giuseppe Dimonte al contrabbasso. Tolga During OttoMani è un progetto musicale che mette insieme il jazz europeo e manouche con elementi di musica provenienti da vari luoghi e tradizioni del Mediterraneo. Le composizioni sono tutte scritte dal leader During. Il frontman Tolga During è un chitarrista nato a Istanbul, ma cresciuto in una piccola isola nel nord dell’Olanda, da cui poi si è trasferito ad Amsterdam, dove si è avvicinato al jazz ed in particolare al jazz manouche di Django Reinhardt. È un musicista dotato di molto talento, che gli ha consentito di varcare presto i confini e di farsi apprezzare in varie nazioni.La partecipazione al concerto di domenica all’alba è gratuita. Il successivo appuntamento della rassegna è il 13 agosto, sempre alle 6, nella spiaggia del molo di Levante, dove Jabel Kanuteh kora, voce e Marco Zanotti alla batteria e percussioni, presenteranno "Are you strong?", il loro ultimo album.

Giacomo Mascellani