Confcommercio: "Savignano da rilanciare"

Un piano di accompagnamento straordinario per favorire il ripopolamento commerciale di Savignano, interventi per razionalizzare la viabilità sulla via Emilia, accrescere la sicurezza delle persone e dei luoghi, creare eventi anche nei mesi autunnali e invernali, ridurre la pressione tributaria e quella burocratica, prorogare la gratuità dell’occupazione su suolo pubblico a vantaggio dei pubblici esercizi. Sono solo alcune delle richieste del presidente di Confcommercio di Savignano Roberto Renzi e del responsabile territoriale Paolo Vangelista, insieme al consiglio direttivo. Qual è la situazione in centro storico a Savignano sul Rubicone? "Siamo in uno stato di piena desertificazione, soprattutto alla mattina nelle ore della spesa, il sabato mattina, il martedì con il mercato ambulante che ha perso l’afflusso di una volta. Una decadenza iniziata 40 anni fa e alla quale nessuno ha posto rimedio". E alla sera? "Ancora peggio. Oltre ai trenta negozi chiusi e quindi con le serrande abbassate, abbiamo tre bar chiusi definitivamente in pieno centro storico. E quasi tutti gli altri chiudono in prima serata". Ristoranti e le trattorie? "Sono diversi quelli che alle 22 chiudono perchè non c’è gente, manca il movimento di un tempo e in centro storico c’è la desertificazione più totale". Colpa anche della mancanza di sicurezza? "Ci raccontano che le persone hanno paura a girare da sole, anche se le forze dell’ordine si prodigano con controlli e passaggi di continuo". Cosa proponete? "Censire le vetrine sfitte e il numero delle tipologie di prodotti mancanti. Il Comune dovrebbe effettuare una indagine di mercato su come rianimare il centro storico, portando anche i turisti alla sera a visitare le tante nostre bellezze storiche facendo anche pacchetti turistici con albergatori e agenzie di viaggio. Come Confcommercio abbiamo adottatto la legge regionale 12 del 2023 che dà la possibilità ai comuni di ottenere contributi per studi di fattibilità per la realizzazione degli Hub urbani e di prossimità". E cioè? "Questa legge si pone l’obiettivo di sviluppare l’economia urbana mettendo al servizio della persona la capacità del servizio del territorio, la sua integrazione per il miglioramento dell’attrattività, resilienza dei territori e dei sistemi di impresa in modo da rispondere più efficacemente ai cambiamenti dello stile di vita e di consumo". La Dolce Estate Savignanese e il Comune proporranno tanti spettacoli in centro. "Sì, vanno benissimo, soprattutto i macro eventi con gente anche da fuori regione. Ma quando non ci sono il centro è vuoto ed è su questo che noi dobbiamo lavorare tutti insieme, pubblico e privato".

Ermanno Pasolini