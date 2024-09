Confermata fornitore ufficiale. Technogym alle Paralimpiadi con attrezzi e intelligenza artificiale

Cesena, 30 agosto 2024 – È un’estate decisamente fortunata per il colosso cesenate dell’attrezzatura da fitness: archiviati i Giochi olimpici di Parigi 2024, Technogym è stata scelta, infatti, come fornitore ufficiale anche delle Paralimpiadi, inaugurate mercoledì, sempre nella capitale francese. L’azienda fondata da Nerio Alessandri, dunque, sarà al fianco dei campioni paralimpici per il loro allenamento di precisione, supportandone le prestazioni con le proprie soluzioni tecnologiche.

Dalla loro istituzione nel 1960, i Giochi paralimpici sono cresciuti fino a diventare una celebrazione globale di sportività, inclusione, coraggio.

L’evoluzione compiuta dalla manifestazione è ormai sotto gli occhi di tutti, a conferma delle capacità straordinarie delle atlete e degli atleti con disabilità.

Oggi le Paralimpiadi coinvolgono migliaia di partecipanti, provenienti da più di 160 nazioni: sono infatti ben 4.400 le atlete e gli atleti attesi all’edizione 2024 (141 per l’Italia, impegnati in 17 discipline; tra loro, Bebe Vio e Ambra Sabatini). A Parigi, Technogym ha allestito 12 centri per la preparazione atletica: i due principali sono all’interno del Villaggio olimpico di Parigi St. Denis e di quello di Chateauroux, mentre i restanti dieci sono all’interno degli impianti di gara.

Lo sport paralimpico comprende atleti con vari tipi disabilità e, di conseguenza, esigenze diverse di tecnologie per l’allenamento, ma i prodotti che consentono l’accesso agli atleti in sedia a rotelle rimangono i più richiesti: Technogym ha sviluppato, negli anni, tecnologie ad hoc per garantire l’allenamento in sicurezza, favorire il potenziamento muscolare e la realizzazione della migliore performance possibile. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale, le attrezzature si adattano agli utenti e li guidano, assicurando, a parità di tempo impiegato, risultati migliori del 30%.

Si avvia alla conclusione, così, una stagione da incorniciare per il gigante di via Calcinaro: solo qualche giorno fa l’azienda era tornata sotto i riflettori a seguito del ‘colpo’ milionario del magnate sudafricano Ivan Glasenberg, che ha acquistato il 5% delle quote della società, per un valore di circa 90 milioni di euro. Un’ulteriore conferma, secondo gli analisti del mercato borsistico, dell’attrattività dell’azienda per gli investitori. L’acquisto di Glasenberg segue quello del fondo saudita Nif Holding, che a novembre aveva acquisito il 6% del capitale.

L’interesse da parte dei sauditi è stato ritenuto ‘strategico’ perché riconosce il posizionamento ormai solido di Technogym come player di riferimento nei settori sport e benessere, in costante crescita in tutta l’area del medio Oriente.