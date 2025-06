"Cooperative con i lenzuoli per Gaza"

Balconi imbiancati contro i bombardamenti sui civili, lenzuola esposte sulle sedi di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, un messaggio simbolico per chiedere di fermare l’orrore in Palestina. Legacoop Romagna ha aderito alla campagna nazionale ’Il sudario’, che invita ad esporre i drappi bianchi in segno di solidarietà con le vittime, e ha invitato le cooperative associate ad unirsi all’iniziativa (nella foto la Cocif). "Un numero spaventoso di bambini uccisi – chiede Legacoop Romagna alle associate – a cui vanno aggiunte altre migliaia di vittime civili adulte. Le cause non sono solo le bombe, ma anche la fame, le malattie, le ferite non curate negli ospedali bombardati. Uno scempio disumano e un inferno che non ha ragioni".