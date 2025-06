Un mese di stipendio in più per i dipendenti Glamping

I dipendenti del Cesenatico Camping Village e del Pineta sul Mare percepiranno la 15esima mensilità. È stato infatti raggiunto un accordo sindacale aziendale alla Glamping Cesenatico srl, la società proprietaria delle due importanti strutture ricettive turistiche en plein air e di altre attività del comparto vacanze. Tale accordo è stato siglato da Lorenzo Martinetti e Terzo Martinetti della Glamping Cesenatico, ed i sindacati dei lavoratori del settore turismo, Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs Uil, rappresentati da Katarzyna Lapa, Gabriel Constantin Fraier, Maurizio Milandri, Niro Marianna e la Rsu rappresentata da Alfio Tassinari.

L’accordo riguarda il premio aziendale integrativo relativo all’anno 2024 ed è stato stabilito in base a due criteri, che sono il fatturato per addetto e le settimane di prenotazione delle vacanze. Il premio è stato raggiunto per l’89 per cento degli obiettivi concordati ed è stabilito in 1.513 euro al terzo livello. L’importo sarà erogato nel mese di luglio a 53 dipendenti della società, in relazione ai livelli e ai periodi di lavoro effettuato nell’anno 2024. Si tratta in concreto di una ulteriore mensilità retribuita, appunto la 15esima, che è preziosa per le famiglie alle prese con spese sempre maggiori, tant’è che nello stesso verbale dell’accordo sindacale, è scritto che tale premio "concorrerà in modo significativo al reddito dei lavoratori, messo a dura prova dai continui rincari economici del costo della vita".

Tornando ai risultati in base ai quali viene riconosciuto l’extra in busta paga, sono stati raggiunti grazie a notevoli investimenti nelle strutture dei camping village e degli stabilimenti balneari della società, una buona organizzazione del lavoro ed un proficuo impegno e disponibilità di lavoratrici e lavoratori. La previsione del premio è stata concordata anche per il 2025 e le parti si sono impegnate ad un incontro di fine anno, per valutare l’applicazione dei medesimi parametri, con l’auspicio di una buona stagione anche quest’anno.

Lorenzo e Terzo Martinetti sono molto soddisfatti: "Siamo contenti dell’andamento aziendale e degli importanti risultati sinora conseguiti, il cui merito è anche dei nostri dipendenti, molti dei quali lavorano assieme a noi da diversi anni. Come Glamping Cesenatico stiamo proseguendo un progetto di riqualificazione dei villaggi, rendendoli sempre di più al passo con le esigenze dei moderni turisti che amano vivere le vacanze all’aria aperta sulla spiaggia di Cesenatico".

Giacomo Mascellani