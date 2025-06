"Cristian esempio di forza e coraggio"

Il Rotary Club Valle del Rubicone ha consegnato il premio Giovani Talenti in collaborazione con RomagnaBanca, rappresentata dal vice direttore Andrea Gozi, a Cristian Agostini, 17 anni, primo arbitro in sedia a rotelle in Italia, studente al liceo scientifico Marie Curie di Savignano, dove frequenta la quarta classe, residente a Santarcangelo di Romagna con i genitori Raffaella e Tomas e il fratellino Mattia. La conviviale del Rotary Club Valle del Rubicone è stata organizzata nella corte dell’antico Castello di Ribano alla presenza di tanti ospiti fra i quali Filippo Sacchetti sindaco di Santarcangelo di Romagna che ha detto che Cristian è un simbolo di Santarcangelo e Filippo Cicognani assistente del governatore. Il premio consiste in una scultura creata da Roberto Forlivesi di Gambettola che raffigura un granello di sale bianco visto al microscopio, una forma apparentemente semplice, che racchiude però un significato profondo: il sale, elemento che dà sapore, che conserva, che unisce, simbolo di sapienza, satabilità , fratellanza e pace. Rappresenta ciò che dà valore e che resiste al tempo.

Dice Nicola Giorgetti, presidente del Rotary Club Valle del Rubicone: "Il nostro club da tanti anni assegna ai giovani meritevoli del nostro territorio questo premio come riconoscimento delle qualità umane e delle competenze che questi ragazzi, seppure in giovanissima età sono delle eccellenze nel mondo dello sport, scienza, cultura, arte, spettacolo e medicina". Motivazione del premio: "La sua storia è un inno alla determinazione, al coraggio e alla forza interiore. Con tenacia e passione, Cristian ha inseguito un sogno che poteva sembrare impossibile: diventare il primo arbitro in Italia in carrozzina di baskin. Non si è fermato di fronte agli ostacoli, ma li ha trasformati in trampolini per crescere, migliorarsi e aprire nuove strade. Cristian è la dimostrazione concreta che i limiti spesso esistono solo negli occhi di chi guarda. La sua è una testimoniamza che ispira e dà speranza". Ha continuato Giovanna Ferrini, presidente della commissione disabilità del distretto 2072 Emilia Romagna e San Marino: "Lo sport è uno strumento valido ed efficace per trasformare quelle che possono essere delle disabilità in abilità. Il distretto si complimenta con il club per le numerose iniziative che durante questa annata sono state realizzate, avendo come punto di attenzione giovani, sport e disabilità". Ha concluso Cristian Agostini: "La mia passione per il baskin è iniziata nel 2029. Mia mamma e altre tre associazioni hanno portato a Santarcangelo il baskin. All’inizio non ne ho voluto sapere perchè non volevo entrare nelle cose di mia mamma. Poi nel 2021 ho iniziato ad allenarmi e ho capito subito che il baskin mi piaceva moltissimo. Il baskin ha preso il regolamento tecnico dal basket e lo ha adottatto. Nel settembre 2024 ho fatto il corso, a dicembre mi hanno dato l’ok e a gennaio ho arbitrato la mia partita".

Ermanno Pasolini