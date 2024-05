Da tutta Italia a Cesenatico. Assegnato il Trofeo Around

Cesenatico per un fine settimana è stata la capitale del nuoto sincronizzato. Nella piscina comunale di via Saffi, per tre giorni si sono infatti date appuntamento oltre mille atlete provenienti da tutte le province italiane, per contendersi l’ambito Trofeo Around Sincro. Per la precisione sono scese in acqua 1.002 atlete, in rappresentanza di 37 società. Quella di Cesenatico è considerata una grande vetrina e ogni anno in questo impianto si presentano campioni e vip. L’ospite d’onore dell’edizione 2024 è stata Gemma Galli, atleta olimpica della nazionale italiana.

Il direttore di Around Sport, Luca Brandolini, è molto soddisfatto: "La manifestazione si è confermata di grande livello. Ci sono stati ottimi risultati anche per la squadra locale della Rari Nantes Romagna, con grande soddisfazione per noi organizzatori di Around Sport, nonchè gestori della piscina comunale di Cesenatico, e per le famiglie delle nostre atlete. Questo evento ha portato alle strutture ricettive della città circa 3mila pernottamenti e anche questo è motivo di orgoglio, visto che viviamo in una località dove sport e turismo corrono di pari passo".

La squadra di casa ha conquistato il primo posto nel Trio ragazze prime, il secondo e terzo nel Duo assolute, il secondo nel Duo esordienti, il secondo nel Doppio juniores, il primo posto nel Doppio ragazze, il primo posto nel Solo esordienti, il primo nel Solo ragazze e il primo posto nella Squadra juniores.

Giacomo Mascellani