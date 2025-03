Dal progamma 4 Ristoranti a Sala. Ciccio Vitiello al Pizza Family

Il noto pizzaiolo Ciccio Vitiello oggi è protagonista di una serata evento a Cesenatico. A partire dalle 20, una delle più importanti firme della pizza sarà infatti ospite di Pizza Family a Sala, per un appuntamento dedicato all’incontro di storie, territori e pizzaioli. L’evento è il primo di un format pensato da Andrea Vallorani e Roberta di Pizza Family, per creare occasioni di scambio e confronto, insieme ai principali protagonisti del mondo della pizza nazionale. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al locale, oppure recandosi direttamente nella pizzeria al 398 di via Campone Sala nelle prime campagne di Cesenatico. Di scena andrà la creatività di Ciccio Vitiello, patron della pizzeria Cambia-Menti a San Leucio, insieme ad Andrea Vallorani e la moglie Roberta, dal 2005 alla guida di Pizza Family con la conduzione anche di una azienda agricola dove crescono tutti gli ortaggi utilizzati, secondo stagione, per le loro pizze. È dunque al trionfo di carciofi, zucche, zucchine, pomodori, cipolle, patate, cavolfiori, verze, rape, melanzane e peperoni. La serata del resto è proprio pensata per far incontrare due modi di intendere la "pizza agricola", dal momento che anche il talentuoso pizzaiolo campano a poca distanza dal locale, ha creato un orto per la produzione di ortaggi per le pizze di Cambia-Menti, avverando il suo sogno di autoproduzione e controllo diretto della componente vegetale delle sue pizze. Da ricordare che Vitiello è salito alle cronache nazionali per avere da poco trionfato al programma televisivo 4 Ristoranti, vedendo il suo locale premiato come miglior pizzeria contemporanea d’Italia. Ad accompagnare le diverse proposte saranno le etichette di Noiz, il birrificio artigianale di Santarcangelo di Romagna. g.m.