Dalla parte dei bimbi ricoverati. La ‘Pigiama run’ per donare un ecografo al Bufalini

Un bambino malato, magari ricoverato in ospedale, passa la gran parte del suo tempo in pigiama, circondato dall’affetto della sua famiglia e dalla competenza dei medici che lo assistono. Ma anche dalla solidarietà di un’intera comunità, quella che venerdì 20 settembre alle 18.30 si darà appuntamento all’Ippodromo – in pigiama, appunto - davanti alla pista di atletica, per partecipare alla prima edizione cesenate di ‘Pigiama run’, l’iniziativa ideata da Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, che dopo il successo della prima edizione 5 anni fa a Milano, ora coinvolge 40 città in tutta Italia. Cesena compresa. I ricavati dell’evento (al quale si può partecipare iscrivendosi fin da ora sul sito www.pigiamarun.it oppure sul posto prima della partenza, o contribuendo con una donazione) serviranno per l’acquisto di uno strumento ecografico da donare al reparto di pediatrica dell’ospedale Bufalini. I partecipanti sono invitati a effettuare una donazione minima di 15 euro (5 per i bambini sotto i 7 anni) e a presentarsi alla partenza in pigiama. Il percorso misura sei chilometri e raggiunge il centro della città passando dai Giardini di Serravalle per poi toccare il duomo, piazza del Popolo e fare rientro all’Ippodromo. Sono previsti anche 100 pacchi gara che contengono gadget, buoni sconto e un giocattolo. Al momento le iscrizioni hanno già superato gli 80 partecipanti. Alla presentazione dell’evento, in collaborazione con Avis, hanno partecipato Sandra Montalti, presidente provinciale della Lilt, Gualtiero Giunchi, presidente Avis Cesena, Ivan Severi, consigliere Avis e podista, Fabio Falcini, direttore del dipartimento di oncologia dell’Ausl Romagna, Marcello Stella, direttore di Pediatria dell’ospedale Bufalini e il vicesindaco Christian Castorri. "Purtroppo i tumori colpiscono anche le fasce di età più tenere – hanno ricordato i sanitari -. In questi casi abbiamo molte più chance terapeutiche, ma il percorso non è mai semplice. Nella nostra provincia, le diagnosi di neoplasie registrate nel periodo 2014-2018 in età pediatrica sono state 76, con un’incidenza pressoché costante. In tutte le fasce di età la prevenzione e i corretti stili di vita sono preziosissimi alleati".

Luca Ravaglia