Dalla parte delle donne, rassegna a tutta salute

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a "Menopausa a tutta salute", il ciclo di incontri gratuiti promossi dall’Ausl per informare le donne sugli aspetti fisiologici e psicologici della menopausa. Il progetto ha due corsi arricchiti di nuove collaborazioni e contenuti: l’incontro con un esperto dietista e, grazie al contributo del Dipartimento di Sanità Pubblica, la partecipazione ad un laboratorio di cucina e ad una camminata in compagnia dove mettere in pratica alcuni consigli in tema di corretta alimentazione e movimento. Gli incontri si tengono il 4, 11, 20, 25 novembre ed il 2, 9 e 16 dicembre al Museo della Marineria. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Si terranno dalle ore 16 alle 18, con diversi professionisti esperti (ginecologo, psicologo, medico di famiglia, ostetrica, dietista), e la presenza di una ostetrica che in qualità di tutor accompagnerà le donne a tutti gli incontri. A conclusione sono previsti un laboratorio di cucina e una camminata di gruppo.

La menopausa è un passaggio naturale della vita della donna, non è una malattia, bensì un cambiamento dell’assetto ormonale che non porta necessariamente a problemi. Mentre l’età media di ingresso nella menopausa si è mantenuta costante intorno ai 50 anni, l’aspettativa di vita si è progressivamente allungata, allungando il tempo trascorso in questa fase, che può durare anche più di 30 anni.

"Il progetto ‘Menopausa a tutta salute’ – spiega la dottoressa Antonella Brunelli, direttore del reparto di Pediatria e Consultorio familiare di Cesena – vuole favorire, attraverso una serie di incontri, la comunicazione diretta con professionisti esperti ai quali le donne possono liberamente porre quesiti, approfondire le tematiche più frequenti e ricevere informazioni scientificamente valide, offrendo al contempo anche la possibilità di socializzare e condividere alcune esperienze e problematiche".

Per partecipare al corso è necessaria un’iscrizione sempre gratuita (si chiude al raggiungimento delle 20 iscrizioni), da effettuarsi personalmente al Consultorio familiare di Cesena, oppure telefonando allo 0547 394232, dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 8 alle 13. Sul sito www.auslromagna.it è disponibile il programma completo degli incontri. Molta attenzione sarà data allo stile di vita, quindi all’alimentazione e all’attività fisica per garantire benessere e salute anche alle donne in menopausa.

Giacomo Mascellani