Dall’Unicredit 25 computer per le scuole dei Comuni del Savio

Abbattere il divario digitale dando la possibilità a più persone, di tutte le età, di accedere a risorse educative, opportunità di lavoro online e servizi pubblici digitali. È questo l’obiettivo perseguito dall’Unione dei Comuni Valle del Savio tramite il Comune di Cesena destinatario di una nuova dotazione informatica di 25 computer portatili donati all’Ente da Unicredit e destinati alle scuole della città e alle associazioni del territorio.

Il progetto, seguito operativamente dall’Unione dei Comuni Valle del Savio che ha in capo la funzione informatica dei suoi comuni, si inserisce nell’ambito delle azioni riguardanti il digitale che gli enti sviluppano e promuovono da anni su tutto il territorio di Vallata fornendo alle comunità le competenze necessarie per sfruttare appieno le risorse informatiche messe a disposizione. I 25 laptop verranno utilizzati dalle scuole d’infanzia comunali per attività didattiche, dal Servizio Partecipazione per lo svolgimento di attività rivolte alla comunità tramite le associazioni aderenti alla Rete SpazioComune attive sul territorio, dai punti Digitale Facile per corsi di alfabetizzazione gestiti dall’Unione Valle del Savio.

"La digitalizzazione – commenta il sindaco di Cesena Enzo Lattuca – sta permeando ogni sfera della vita dei cittadini e l’opportunità offerta da Unicredit, che ringraziamo, rappresenta un grande contributo per la diffusione e il potenziamento dei servizi online offerti alla comunità. La dotazione informatica donata all’Ente verrà da subito messa a disposizione dell’ambito scolastico e del terzo settore con particolare riferimento a tre progettualità: coordinamento delle associazioni di aggregazione nell’ambito del progetto ‘Spazio Comune’ che trova casa in edifici pubblici; progetto legato alla didattica coordinato dal settore Scuola e Sport del Comune; e Digitale facile per l’alfabetizzazione digitale dei cittadini, coordinato dai Servizi informatici dell’Unione Valle del Savio".