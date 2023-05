Davide Buda, un talento per la danza

di Giacomo Mascellani

Un 18enne di Cesenatico sta vivendo un momento magico nella danza, che lo porta a candidarsi come uno dei grandi di questa espressione artistica. È Davide Buda, studente liceale, secondogenito dell’ex sindaco Roberto Buda e di Maeba Cangini. In molti vedono in Davide un erede di Billy Elliot, anche se la differenza è sostanziale con il personaggio cinematografico di Lee Hall, come lo stesso Davide tiene a precisare: "I miei genitori, a differenza di quelli di Billy, non hanno mai ostacolato la mia passione per la danza, anzi, se avrò le capacità di diventare un ballerino professionista, sarà proprio grazie a loro che, fin da bambino, mi hanno sempre incoraggiato ad inseguire i miei sogni".

Davide Buda, considerato già da qualche anno un talento cristallino della Dance Dream, sta passando da promessa a personaggio dal percorso artistico ben delineato. La conferma recentemente è venuta a Milano, dove al termine di uno stage di cinque giorni dedicato al musical con il grande Cristian Ginepro, Davide ha conquistato lo ’Specchio d’argento’, il premio più prestigioso assegnato dalla giuria. Si tratta dell’ennesima riprova per il 18enne di Cesenatico, il quale, sempre quest’anno, al ’Musical Day’ di Milano ha vinto una borsa di studio dedicata al compianto danzatore e coreografo milanese Manuel Frattini, grazie alla quale volerà a Londra, per fare un’altra importante esperienza di alto livello.

"La passione per la danza ce l’ho fin da piccolo - dice Davide -, e con le mie cugine mi divertivo a cantare e ad inventare balletti. Ricordo, in particolare, durante un compleanno, una coreografia de ’Il mondo di Patty’, e poi alla tv non mi perdevo una puntata di High School Musical. Crescendo, poi, mi sono accorto che la danza per me era qualcosa di più di un semplice passatempo e così, sei anni fa, ho deciso di iscrivermi alla Dance Dream. Oggi ho le idee chiare e, dopo il diploma, sto seriamente pensando di proseguire gli studi in un’accademia e trasformare questa mia grande passione in una vera e propria professione".

Il sogno di Davide è proseguire nel mondo del musical e poi diventare un vero coreografo. Tra le sue altre passioni ci sono i video e per questo non gli dispiacerebbe diventare un videomaker. Del resto la poliedricità è una delle caratteristiche che gli hanno consentito di formarsi artisticamente e crescere tecnicamente: "Alla Dance Dream ho trovato un ambiente fantastico e tante opportunità di crescita, perché ogni anno partecipiamo a concorsi nazionali e teniamo stage con i docenti migliori".