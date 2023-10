Defibrillatore al Rifugio Giuseppe. Servizio vitale per gli escursionisti

Al Rifugio Giuseppe, situato tra grandi faggi e abeti nel massiccio del Fumaiolo, in territorio di Verghereto, è stato installato un nuovo defibrillatore. Dicono i promotori dell’encomiabile iniziativa: "Un servizio vitale, che viene così garantito ad escursionisti, ciclisti e amanti della montagna grazie alla collaborazione tra le principali associazioni no-profit del territorio (foto), Misericordia di Alfero, Misericordia di Balze, Avis Alfero e Fumaiolo Sentieri. Una unione di intenti del terzo settore che è davvero in grado di fare la differenza. Nella giornata di sabato 14 ottobre i volontari delle varie associazioni si sono ritrovati presso il Rifugio Giuseppe, hanno effettuato lavori di ordinaria manutenzione, accatastato la legna per l’inverno, quando il Rifugio è meta di ciaspolate sulla neve, e ripulito i sentieri dei dintorni".

Aggiungono, poi, gli organizzatori: "A fine mattinata, vi è stata l’inaugurazione del nuovo strumento, che risulta essere l’unico nel raggio di molti chilometri e forse il più isolato. L’augurio, ovviamente, è che non debba mai essere usato. Ma perché non sentirsi un po’ più tranquilli, anche quanto si sceglie di allontanarsi dalla città e dai suoi servizi?"

Sottolinea, a conclusione, Paolo Acciai, presidente dell’Associazione Fumaiolo Sentieri: "Ancora una volta dobbiamo fare un grande ringraziamento per l’installazione del DAE, e ancora una volta ci siamo contraddistinti per impegno, dedizione ed attenzione spasmodica verso le nostre terre. Questi sono piccoli dettagli in un ecosistema delicato come la montagna, piccoli dettagli che però fanno la differenza! Vogliamo contribuire a rendere la nostra montagna sempre più fruibile in tranquillità e sicurezza da parte di tutti".

