Despar anche a Sarsina. Mercoledì l’apertura

Un nuovo supermercato a insegna Despar gestito dalla famiglia Baccini verrà inaugurato in piazza Tito Maccio Plauto a Sarsina, mercoledì 16 aprile, alle 9. La famiglia Baccini, presente da oltre 150 anni in centro a San Piero in Bagno con il proprio storico negozio, ora si occuperà anche del Despar a Sarsina. E questo a ridosso delle feste pasquali, dunque il centro storico di Sarsina si veste a festa per celebrare insieme alla comunità un nuovo punto vendita che privilegia i localismi offrendo un nuovo servizio di qualità, ma anche cinque giovani collaboratori neo assunti che sono entusiasti di cominciare una nuova avventura nel loro paese. All’apertura saranno presenti il sindaco di Sarsina Enrico Cangini, il vicesindaco Gianluca Suzzi e gli assessori della giunta comunale; poi Mauro Fabbretti e Mauro Freschi rispettivamente, presidente e direttore della Bcc di Sarsina, Giuseppe Crociani e Paolo Rossi, presidente e responsabile dell’Area Valle del Savio di Confcommercio Valle del Savio, il parroco don Rudy Tonelli, i titolari dei supermercati Baccini, Giuseppe e Tiziana, oltre a Marco Baccini, già noto come sindaco del Comune di Bagno di Romagna, che ha curato il progetto, infine Andrea Tonello, capo area vendite affiliati Despar Nord Emilia-Romagna. Edoardo Turci