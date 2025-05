Dimore storiche, una domenica di visite gratuite

In occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche in programma oggi, sarà possibile visitare gratuitamente quattro luoghi appartenenti a figure di grande spicco della provincia di Forlì-Cesena. Si tratta della Casa Bertozzi Studio d’Arte e Documentazione a Forlimpopoli, Casa Moretti a Cesenatico, Museo Casa Pascoli a San Mauro Pascoli e Villa Silvia Carducci a Cesena. Le quattro realtà, aderenti all’Associazione Nazionale Case della Memoria, apriranno infatti le porte per un appuntamento di grande interesse socio-culturale.

A Cesenatico è possibile ripercorrere la vita del poeta Marino Moretti entrando a Casa Moretti dalle 15 alle 19. Si potrà vedere da vicino gli arredamenti, gli oggetti, i libri e le carte autografate dell’artista.

Sono previste visite guidate dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 al Museo Casa Pascoli a San Mauro Pascoli. All’interno della casa natale del celebre poeta è possibile vedere anche il giardino e la mostra “Cara Du. Ida Pascoli nelle lettere al fratello” con novità relative alla biografia pascoliana e al complicato legame del poeta con le sorelle.

A Villa Silvia Carducci a Cesena sono previste visite gratuite dalle 16 alle 19 (ultima visita alle 18). Il programma dà la possibilità di visitare l’edificio, nella quale è situato tra le altre cose il Museo Carducciano, ed effettuare una passeggiata nei sentieri posti all’esterno della Villa.