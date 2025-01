"Diverse zone al buio, a rischio la sicurezza"

"Fare luce" su alcune zone del territorio comunale. Lo chiede il gruppo di opposizione consiliare ’Andare Oltre’ con un’interrogazione del capogruppo Olinto Bergamaschi al sindaco Enrico Spighi, "dopo aver ricevuto da settimane legittime e comprensibili lamentele da parte dei cittadini di Bagno in merito alla carenza di illuminazione pubblica in alcune zone del paese".

"Alcune località – prosegue poi Bergamaschi – appaiono pressochè totalmente al buio. Ciò, oltre a determinare disagio nei residenti, può agevolare la criminalità, come già successo recentemente in diverse zone di San Piero, dove si sono verificati furti in case di nostri concittadini. Abbiamo già sollecitato questa Amministrazione a prendere provvedimenti immediati, per garantire la sicurezza dei nostri cittadini, ricevendo, in tutta risposta, in occasione dell’ultimo consiglio comunale e senza neppure possibilità di replica, una offensiva e inaccettabile reprimenda da parte del sindaco che, oltre a non farsi carico del problema, lo ha liquidato attribuendo ai consiglieri di minoranza la colpa di spargere timore fra i cittadini".

"Diversamente da quanto forse ritenuto dal sindaco il problema è grave – sottolinea Bergamaschi –, permane e coinvolge molte zone di San Piero, i cui residenti, anche in questo frangente, lamentano di essere completamente al buio. Non si giustifica l’ostinazione con cui il sindaco continua a non prendere atto del problema".

A conclusione Bergamaschi interroga sindaco e giunta "per sapere se intendano riconoscere il problema segnalato e farsene carico, quali le cause del problema e a chi addebitabile e come si intenda intervenire".