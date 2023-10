Divieti antismog in vigore a Cesena fino al 2024 Da domani al 30 aprile 2024 saranno attivi divieti antismog nel territorio comunale di Cesena. Per i residenti nei comuni alluvionati sospesi fino al 31 marzo 2024. Divieti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 per veicoli a benzina fino a euro 2, metano e gpl fino euro 1, diesel fino a euro 4. Quattro domeniche ecologiche al mese con limitazioni strutturali.