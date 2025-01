Domani in piazza. Ciceruacchio arrivano i Pasquaroli

Lunedì si chiudono le festività natalizie con l’arrivo dei Pasquaroli. Come tradizione Cesenatico ospiterà i suonatori e canterini romagnoli in piazza Ciceruacchio, dove sei gruppi eseguiranno i canti tradizionali dell’Epifania a partire dalle 14.30. Oltre ai Pasquaroli in piazza si esibirà anche il gruppo di sciucarén Frustatori Cassani. Sul palco si alterneranno il Gruppo Ponte Abbadesse, Pasquaroli della Pioppa, Gruppo Bagnarola, Gruppo Longiano, Gruppo Avis Calisese, Gruppo Montaletto, Gruppo Villamarina che, indossando gli antichi costumi tipici della civiltà contadina, intoneranno i canti di augurio e prosperità legati ai rituali di questua del solstizio d’inverno. L’iniziativa è organizzata dal Comune in collaborazione con i Pasquarul D’la Piopa.