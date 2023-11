Donata ‘colonna endoscopica’: "Frutto di solidarietà in rete"

Grazie all’Associazione Acistom, alle tre Fondazioni Cassa di Risparmio di Cesena, F.Or Fruttadoro Orogel, Romagna Solidale e a Crédit Agricole Italia, che hanno dato vita ad una cordata di solidarietà, l’ospedale Bufalini ha ricevuto in dono una nuova Colonna endoscopica di ultima generazione del valore di130mila euro. "La donazione della Colonna laparoscopica – ha commentato ieri il sindaco, Enzo Lattuca, alla cerimonia di ringraziamento presso il Bufalini – è un fatto molto bello e importante, perché non si tratta solo di un gesto verso il nostro ospedale, ma per il territorio e l’intera Romagna, che cambia in meglio la qualità della vita, grazie alle nuove tecnologie e grazie a tutti i donatori". Si tratta di un gesto di grande generosità e sensibilità che testimonia l’attenzione e il prezioso contributo che ancora una volta arriva dal mondo del volontariato e dalla società civile a sostegno della sanità pubblica, come hanno riconosciuto tutti gli intervenuti: oltre al sindaco, il direttore generale di Ausl Romagna Tiziano Carradori, la presidente di Acistom Giordana Giulianini, il presidente della Fondazione Cr Cesena Luca Lorenzi, il responsabile della Direzione Regionale Crédit Agricole Filippo Corsaro, il presidente della Fondazione Fruttadoro Mario Righi, il presidente di Orogel Bruno Piraccini, il presidente di Romagna Solidale Arturo Alberti, insieme al direttore del presidio ospedaliero Marisa Bagnoli, al direttore dell’area dipartimentale aziendale Gestione e Innovazione delle Tecnologie Stefano Sanniti e al direttore del Dipartimento Chirurgico e Grandi Traumi Cesena Carlo Lusenti e numerosi professionisti. Tutti hanno sottolineato anche che il progetto non è frutto di un solo gruppo o ente, "ma il risultato di una rete di enti, persone e istituzioni dell’intero territorio". La nuova tecnologia arricchisce e completa la dotazione del Blocco Operatorio plurispecialistico dell’ospedale Bufalini, rendendo possibile procedure endoscopiche e video laparoscopiche in contemporanea per tutte le specialità chirurgiche. La tecnologia, inoltre, consente di migliorare l’intera performance chirurgica, compresa la riduzione dei tempi chirurgici e, più in generale, garantire una migliore qualità delle prestazioni e delle attività operatorie.