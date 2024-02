Donatori di sangue record. Un premio ai più generosi

L’assemblea dell’Avis comunale ha consegnato un premio ai donatori che si sono distinti per generosità e serietà. Arcadia Baraghini, per le sue 100 donazioni, ha ricevuto la medaglia d’oro con smeraldo; a seguire, Mirella Rinaldi premiata con medaglia d’oro con rubino per le sue 75 donazioni; Lino Laurentini, medaglia d’oro con le sue 50 donazioni, mentre le medaglie d’argento dorato, per le loro 24 donazioni, sono state assegnate a Chiara Fabbretti, Massimo Facciani, Flavio Para e Giorgio Satanassi; l’argento per 16 donazioni a Sonia Cortesi, Claudia Giampreti, Giovanni Giannessi, Maria Laura Giovannetti, Chiara Moretti, Francesca Satanassi; infine medaglia di rame per le 8 donazioni a Manuel Baredi, Milva Ostolani e Alessandro Pondini. "Donare il sangue è un’esperienza di generosità senza eguali – ha detto il sindaco Enrico Cangini – scriveremo a tutti i neo diciottenni per invitarli a compiere questa scelta di altruismo".

Edoardo Turci