Due appuntamenti con ’Pinocchio’

L’associazione Liberamente aps porta in scena "Pinocchio - Il musical" domani alle 20.30 e domenica alle 16.30 al teatro Bogart. "Dopo il grande successo di Peter Pan, questa volta – dice la presidente della compagnia Alessia Pantanella – abbiamo scelto, per la regia di Beatrice Buffadini, un altro importante testo che ha segnato la crescita di molti di noi e che continua a darci importanti insegnamenti, perché Pinocchio è una storia intramontabile, che conserva ancora oggi valori universali come l’altruismo, la lealtà e la ricerca dell’autenticità al di là delle convenzioni. Il burattino di legno che diventa bambino simboleggia il percorso interiore che ogni essere umano è chiamato a compiere, in un’ottica di trasformazione e completezza. Un viaggio fatto di ostacoli, personaggi bizzarri e amare scoperte, ma anche di magico stupore e vittorie. Perché quando ’si va con il cuore, anche se è un cuore di legno’, è l’amore che vince su tutto". Pinocchio – Il musical, è una versione amatoriale su licenza di Compagnia della Rancia, ispirato allo spettacolo di e con la regia originale di Saverio Marconi. "Quel che ci contraddistingue da sempre – affermano i componenti del cast, è la voglia di coinvolgere nei nostri progetti professionisti che hanno fatto dell’arte, e in particolare del teatro, la loro passione e il loro mestiere. Per questo motivo, abbiamo scelto di affidare anche questa regia a Beatrice Buffadini, che forlivese, ha studiato alla Bsmt di Bologna". Buffadini è stata coadiuvata nella supervisione delle coreografie da Giorgio Camandona. È possibile prenotare contattando i numeri 338 3361410 - 346 6794104.