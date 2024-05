Due giorni di triathlon: ecco come cambia la viabilità

Oggi e domani modifiche della viabilità, per consentire lo svolgimento in sicurezza del Triathlon Challenge. Saranno chiusi al traffico una parte di lungomare viale Carducci, via Zara, viale dei Mille, via Mengoni, le vie Bernini, Tiziano, Donato Bramante dalla Piscina Comunale fino a via Raffaello, via Fossa, via Canale Bonificazione da via Fossa fino alla rotatoria di via Pisciatello, via Pisciatello fino a via Fiorentina inclusa. Altre chiusure in via Montello e ai Giardini al Mare, mentre domani saranno chiuse alcune strade a Sala.