Due giovanissimi nei guai. Sorpresi dai carabinieri a rubare un’auto e una bici

Due ragazzi fermati per furto aggravato, poiché sorpresi a rubare, in un caso, un’autovettura ad Acquapartita di San Piero in Bagno parcheggiata nei pressi dell’abitazione e, nell’altro, una bicicletta di valore temporaneamente lasciata nel centro cittadino assicurata con la catena. Entrambi i mezzi sono stati recuperati e restituiti ai legittimi proprietari. I due giovani fanno parte dei numerosi controlli dei carabinieri di Cesena che hanno visto in totale sette persone denunciate e tre segnalate.

I carabinieri della Compagnia di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri di Cesena, Borello, Sarsina e San Piero in Bagno. Gli altri denunciati. Tre automobilisti per "guida in stato di ebbrezza" poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. Patenti di guida ritirate per la sospensione. Un quarto automobilista denunciato per "rifiuto dell’accertamento sullo stato di ebbrezza" poiché, sorpreso alla guida del veicolo in evidente stato di alterazione dall’uso di alcolici, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro dello stato d’ebbrezza. Patente di guida ritirata e sospesa.

Un giovane denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e rifiuto dell’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti poiché, alla guida del proprio veicolo, è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di hashish. Sostanza sequestrata e patente ritirata. Due cittadini stranieri per avere impedito l’accesso/fruizione dello spazio pubblico, nel parco zona viadotto Kennedy nei pressi della Stazione ferroviaria, hanno avuto l’ordine di immediato allontanamento dal luogo per le successive 48 ore, previsto dal codice di convivenza civile. Un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di due dosi di eroina, per uso personale, che sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Ermanno Pasolini